В МО Украины новый пакет помощи от США назвали «инвестицией в безопасность НАТО»

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал получение страной нового пакета военной помощи от Соединенных Штатов, назвав его инвестицией в безопасность НАТО.

«Новый пакет военной помощи от США – это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Уточняется, что США передают Украине 75 тыс. артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и «дополнительные боеприпасы» для американских РСЗО HIMARS на сумму 550 млн долларов, не уточняя, о каком именно типе боеприпасов идет речь.

Напомним, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя. По его словам, «огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу».

Глава американского государства Джо Байден подписал соответствующий меморандум.

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