 

Рубль укрепился к доллару и евро

02.08.2022, 9:55, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.04 курс доллара снижается до 60,12 руб. (-0,08%), евро теряет 0,5%, спускаясь до 61,45 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,21%, до 60,29 руб., курс евро находился на уровне 61,68 руб. (-0,13%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии во вторник демонстрирует снижение ведущих биржевых индексов.

По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи снижался на 0,66%, до 2165,66 пункта, индекс РТС находится на уровне 1133,02 пункта (-0,51%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составлял 2176,57 пункта, а долларовый индекс РТС рос на 0,07%, до 1139,55 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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