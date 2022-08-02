 

Таиланд заявил о готовности поставлять России автозапчасти

02.08.2022, 9:55, Новости дня
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Таиланду есть, чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты: он может поставлять автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое, сообщил посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават.

«Учитывая наш опыт, Таиланд может потенциально поставлять фрукты, овощи, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, корма для животных, продукты здоровья и красоты, автозапчасти, текстиль, спортивный инвентарь и форму, а также медикаменты и медицинское оборудование и многое другое. Для российских импортеров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы», – передает РИА «Новости» слова Вонгсинсавата.

Посол добавил, что некоторые называют Таиланд «Азиатским Детройтом», который постепенно становится центром автомобилестроения в регионе.

По словам дипломата, Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий.

«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», – сказал Вонгсинсават.

По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели «Биоциклическозеленой экономической модели», инициатором которой выступают страны АТЭС. «Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом», – добавил он.

Ранее Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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