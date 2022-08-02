 

Роспотребнадзор нашёл в турбине для «Северного потока» кишечную палочку

02.08.2022, 9:33, Разное
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Глава
санитарно-технической инспекции ПАО «Газпром» Геннадий Онищенко опубликовал
протокол исследования отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока».
Одной из причин, по которой Россия не даёт разрешение на ввоз агрегата,
является найденные в нём следы кишечной палочки и других болезнетворных
микроорганизмов.

По словам Онищенко, кишечная палочка может стать причиной множества заболеваний
человека, в том числе диареи, болей в животе и неконтролируемой рвоты. Наличие
этих микроорганизмов на турбине ставит под риск заражения весь газ,
перекачиваемый по «Северному потоку», и, как следствие, может вызвать вспышку
эпидемии в Европе, где находятся конечные потребители. Санитарно-техническая
инспекция предписала продезинфицировать трубу водкой марки «Путинка», однако
немецкая сторона отказывается закупать водку находящегося под санкциями
Ленинградского ликёроводочного завода за рубли.

«Мы не
требуем от наших партнёров ничего невозможного. Возьмите салфетку, смоченную в 40-процентном
спиртовом растворе, и как следует протрите турбину. Конечно, для этих целей
сгодится только раствор от определённых производителей, а европейцы видят в
этом проблему. Нам предложили в качестве альтернативы промыть турбину польским
самогоном или немецким шнапсом, но вполне очевидно, что после такой обработки в
турбине не только останется кишечная палочка, но и может завестись сальмонелла,
плесень и другая патогенная микрофлора», – заявил Онищенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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