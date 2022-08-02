“Союзнапитки” прогнозирует сокращение российского рынка соков и воды на 10 процентов

По данным Союза производителей соков, воды и напитков, в период с 2021 по 2022 год в российской индустрии соков и воды произойдет спад не менее чем на 10%, сообщают “Союзнапитки”. Однако у сектора есть потенциал для быстрого восстановления.

Максим Новиков, глава Союза Максим Новиков выступил перед журналистами во вторник. Степень падения будет определяться тем, насколько быстро производители приспособятся к новым условиям. Однако, исходя из предыдущих кризисов, не исключено, что глубина падения может достичь 10%. Хорошие новости: Рынок воды восстанавливается очень быстро, т.е.

Новиков заявил, что рынок соков может быть более консервативным и восстанавливаться быстрее, чем рынок воды. Глава Союза напомнил, что в РФ в прошлом году было произведено около 8,5 млрд. литров упакованной воды, 7. млрд. литров безалкогольных напитков, 2,5 млн. литров соков и 300 000 000 литров фруктовых напитков. “Это связано с традиционным снижением потребительской активности, вызванным снижением доходов населения. Это происходит каждый кризис”, – заявил глава Союза. Он отметил, что 2008 год был “самым фатальным кризисом”, когда упала половина всех потребляемых соков. Этот показатель до сих пор не восстановился. У нас был годовой максимум производства – 2,5 миллиарда литров. Новиков заявил, что мы не смогли превзойти показатели 2008 года за счет использования воды. Поэтому будет откат. Новиков пояснил, что падение рынка будет зависеть не только от активности потребителей, но и от особенностей рынка, связанных с упаковкой. По оценкам “Союздринкса”, доля импортной продукции на рынке составляет всего 2-4%.

Новиков заключил, что хотя ожидается, что импорт увеличится с укреплением валюты, вряд ли он вырастет значительно. Однако, по словам Новикова, из-за объема и веса продукции ее транспортировка становится сложной и дорогостоящей.