До 7,5 млн га уральской земли будет в обороте к 2024 году

За счет культуртехнических средств к 2024 году в Свердловской области будет освоено около 7,5 млн га новых земель. Это улучшение естественных сенокосов и травостоев, глубокая обработка почвы, внесение удобрений и посев трав. По данным информационного отдела региона, общая площадь пашни на начало года составляла 1,3 млн га.

Такой ответ поступил в ответ на запрос ТАСС. Предоставление государственной поддержки фермерам, проводящим технические и культурные мероприятия, является одним из способов вовлечения земельных участков в сельскохозяйственный оборот. С 2019 года в оборот было введено 8,2 млн га. В 2022 году планируется ввести в оборот 1,8 тыс. и в 2023 году соответственно. В ведомстве также прокомментировали, что площадь свердловской пашни под категорией земель сельскохозяйственного назначения составила 1,3 млн га. В регионе обрабатывается 62% пашни. Общая площадь пашни, пригодной для хозяйственного оборота, составляет 119,9 000 га.

С 2014 года региональный бюджет выделяет средства местным муниципалитетам для введения в оборот неиспользуемых земель. Эти средства могут быть использованы для проведения кадастровых работ. Для дальнейшей помощи фермерам была оказана государственная поддержка в размере 15,7 млн рублей. В период с 2014 по 2021 год было создано 92,5 000 гектаров. В 2022 году планируется создать еще 2 000 гектаров. С 2012 года фермерам выплачиваются субсидии на возмещение затрат на оформление земли сельскохозяйственного назначения в собственность. Общая сумма субсидий составила 24,2 млн рублей. 125 личных подсобных хозяйств оформили в собственность 33,9 000 га. Ожидается, что в 2022 году к государственной поддержке добавится еще 1 000 гектаров.

В ведомстве также заявили, что Министерство сельского хозяйства РФ подаст заявку на получение федеральных средств, которые будут использованы в 2023 году для повышения качества 10 тысяч гектаров. Эти средства необходимы для проведения гидромелиоративных и других технических и культурных мероприятий, а также мероприятий по известкованию почв. Однако в департаменте не уточнили, сколько именно средств требуется. По оценкам департамента, дополнительные федеральные средства потребуются в 2022 году в размере 190,5 млн рублей.