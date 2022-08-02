Эксперт: Российские напитки нуждаются в современном позиционировании

Иван-чай и другие российские напитки необходимо представлять в современной упаковке.

Это будет стимулировать молодых потребителей выбирать именно эти напитки. Такое мнение высказал журналистам глава Союза производителей соков, вод и напитков Максим Новиков. Максим Новиков, глава Союза производителей соков, вод и напитков (Союзнапитков), заявил, что квас и чайный гриб – это наши национальные напитки.

Однако это новая культура. Вопрос в том, как она упакована в напиток. Он сказал, что если здесь произойдет нечто подобное тому, что случилось в Грузии с минеральной водой. “Боржоми” поместил напиток в алюминиевую банку, позиционируя его как молодежный напиток благодаря новому дизайну. Однако вопрос упаковки напитка не может быть существенно расширен из-за ограниченной емкости рынка.

Новиков заявил, что существует большая конкуренция между типами продуктов и тем, какой из них займет долю. По его словам, инициативы по производству исконно русских напитков в РФ в течение последних трех-пяти лет проявлялись с разной степенью активности.

Есть много системных инвесторов, которые уже давно занимаются этим бизнесом. Это была попытка диверсифицировать свой бизнес. То есть коллеги, которые изначально занимались упаковкой, три года назад начали проект по росту”. Новиков также отметил, что иван-чай продается в виде листа, который можно заваривать и использовать вместо традиционного чая.

Он сказал: “Если мы говорим об упакованных бутилированных напитках, то их процент ничтожно мал, и мы не видели их на рынке”.

Глава профсоюза назвал индустрию соков и воды “подвижной”, заявив, что новые бренды появляются независимо от обстоятельств. У нас много брендов, которые появляются на рынке каждый год, и они более стабильны, чем другие.

Ряд местных игроков в этом году более активны на арене PR. Отчасти это связано с ограничениями, наложенными на рекламу и маркетинг глобальными компаниями. Новиков заявил, что это происходит не только в нашей отрасли, но и в других секторах”.