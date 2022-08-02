Теперь – френч с завитками: самая свежая тенденция французского маникюра, которую легко повторить самостоятельно

Летняя красота становится тем самым мотиватором, который заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи, в том числе и на маникюр. Привычные идеи дизайна могут получить совершенно новое оформление, и это прекрасно. Представляем вашему вниманию идеи оформления ногтей летом.

Измененный французский маникюр

Французский маникюр давно стал классикой маникюра. Однако стандартный силуэт улыбки и нюдовая с белым гамма – это совсем не то, чем хочется украсить ногти летом. Идеи переосмысления классического оформления уже давно заинтересовали мастеров маникюра и прогрессивных модниц. На какие дизайны стоит обратить внимание во второй половине летнего сезона – вот несколько идей.

Яркий не френч

Конечно, назвать такой дизайн френчем все же нельзя. Но практика перекрытия верхней части ногтя относится к технике френча. Поиграйте с формой и фактурой материала – яркие динамичные пятна геометрических фигур и матовый топ гармонично сочетаются с черным лайнингом. Такой дизайн очень легко воспроизвести, а нюдовая база и место размещения декора дает отсылку к классическому френчу.

Диагональный френч

Для поклонниц более сдержанных форм подойдет такая вариация френца с четким переходом цвета. Покройте каждый ноготок своим цветом и подчеркните его глубину более светлым оттенком по нижнему краю.

Буйство красок

При соблюдении классической формы улыбки это все же нельзя назвать классическим френчем. Сочетание ярких сочных оттенков и геометрических мотивов создает яркий летний маникюр, который просто не сможет вам наскучить.

Мягкий каплевидный френч

Нестандартная форма улыбки с мягкими обтекаемыми линиями и чуть удлиненным кончиком с одной стороны является прямой отсылкой к горячему тренду этого лета – френчу с завитками, но при этом такой дизайна все же более сдержанная форма актуального оформления.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Френч с фигурными пропилами

Уникальный дизайн на классическом френче поможет сделать маникюр по-настоящему авторским. Мягкие акварельные пятна в сине-голубой гамме дают прямую отсылку к морским мотивам. Такой дизайн станет настоящим украшением отпускного образа. Если же длина свободного края позволяет вам, то оформите ее декоративными пропилами. Да это не очень практичная идея, но отпуск время непрактичных решений и ярких акцентов.

Улыбка из завитков

Завитки вместо четкой кромки улыбки френча стали настоящим хитом весны-лета 2022 года. Сделать такой дизайн очень просто, а выглядит он невероятно эффектно. Вы можете поиграть с цветом улыбки и добавить блестящих декоративных элементов. В летнем маникюре это будет нелишним.

Завитки и черепаховый принт

Интересное сочетание двух трендов – черепахового принта и завитков на улыбке. В сочетании же с яркими цветами сделает ваш дизайн просто бомбическим.

Завитки на улыбке

Сочетание двух ярких цветов: синего и небесно-голубого уже делают дизайн заметным, а добавьте к этому интересные завитки и вы получите невероятный летний френч.

Самое приятное в таких дизайнах – их легко повторить самостоятельно, и вы справитесь с этой задачей даже с минимальным набором цветных лаков.