 

Крым накопил рекордные запасы пресной воды

02.08.2022, 8:30, Новости дня
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Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 млн кубометров воды, что на 65 млн больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в августе 2020 года, сообщил крымский гидрометцентр.

«Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 млн. куб. м», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ведомства, к началу августа 2021 года в крымских водохранилищах было накоплено 132,4 млн кубометров. Два года назад, на 1 августа 2020 года, водохранилища Крыма накопили всего около 75 млн кубометров воды из-за длительной засухи.

В июле в Крыму осадки распределялись неравномерно по регионам полуострова. Средние расходы воды на большинстве рек были в пределах многолетней нормы или выше ее. Так, на реках Кача, Бельбек, Черная и Салгир они составили 0,60-1,32 кубометра в секунду.

Гидрометцентр отметил очень высокую для этого времени года водность реки Биюк-Карасу – 6,01 куб. м/сек (668% нормы). Река является источником наполнения Белогорского водохранилища на востоке Крыма. Приток воды в водохранилища естественного стока, по данным ведомства, в миллионах кубометров составил: Белогорское – 16,0, Симферопольское – 1,228, Счастливое – 0,900, Чернореченское – 1,602.

Ранее из-за ливней в Крыму было подтоплено более 700 домов и 258 территорий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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