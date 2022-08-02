 

Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+

02.08.2022, 8:30, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник заметно снижаются, продолжая динамику понедельника, инвесторы ожидают результатов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,06%, до 98,97 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,86%, до 93,07 доллара, передает РИА «Новости».

Основной фактор на рынке сейчас – ожидание итогов заседания ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вчерашние данные об увеличении добычи черного золота в Ливии до уровня начала апреля. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, что объем добычи вырос до 1,2 млн баррелей в день после того, как с середины апреля оно сократилось более чем вдвое.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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