Кризис стоимости жизни грозит британским пабам разорением

Владельцы пабов по всей Великобритании вынужденно подняли цены из-за кризиса стоимости жизни в стране, что угрожает существованию некоторых из них, передаёт The Times. Как отмечает издание, на это повлиял рост цен на алкоголь, повышение счетов за газ и электроэнергию, а также необходимость увеличивать заработную плату персоналу.



AP

В начале июля владелец нескольких пабов в Лондоне Энтони Пендер получил неприятное сообщение от своего поставщика пива. Цена за бочонок пива «Гиннесс» выросла на £18 по сравнению с прошлым годом. Также почти вдвое вырос счёт за электроэнергию, не говоря уже о расходах на зарплату персонала, оплату продуктов и аренды. Пендеру пришлось принять непростое решение. Он поднял цену на пиво «Гиннес» на 50 пенсов.

И, как отмечает The Times, Пендер в этом не одинок: владельцы пабов по всей Великобритании были вынуждены поднять цены в результате самого большого скачка стоимости пинты пива со времён финансового кризиса 2008 года. По данным консалтинговой фирмы CGA, средняя по стране цена выросла с £2,30 в 2008 году до £3,95 в 2022 году. «Мы должны брать около 6,30 фунтов стерлингов, но мы знаем, что если будем брать столько, то клиенты просто уйдут. Сейчас мы не получаем прибыли», — рассказал Пендер.

По его словам, пиво «Гиннес» после роста цены на него стали заказывать реже. Раньше Пендер продавал четыре бочонка в неделю, а теперь только два. «Если мы ещё повысим цены, то потеряем постоянных клиентов», — заявил он.

Ожидается, что, учитывая продолжающийся рост цен на энергоносители, осенью пиво для британцев может стать ещё дороже, поскольку цены на энергоносители продолжают расти. При этом растёт цена не только на пиво — производители и поставщики вынуждены поднимать цены на вино и крепкие напитки. О повышении цен на прошлой неделе сообщили в Smirnoff, Tanqueray, Baileys и Diageo.

«За 24 года работы в этом бизнесе я никогда не видел ничего подобного», — заявил в феврале генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк, когда его компания столкнулась с «бешеным ростом» стоимости ингредиентов, энергии и транспорта. The Times пишет, что это было ещё до российской спецоперации на Украине, а после её начала затраты производителей стали ещё выше.

По словам одного из британских пивоваров, ячмень для пивоварения с начала спецоперации подорожал на 20%, стекло для розлива — на 21%, а картон для упаковки пива для супермаркетов — на 50%. Работа конвейеров для розлива стала на 20% дороже, а счета за электроэнергию и стоимость алюминия также подскочили. Кроме того, «расходы на персонал выросли до небес», — рассказал пивовар, пожелавший не раскрывать своё имя и то, на сколько увеличилась стоимость его продукции для пабов.

По словам генерального директора Budweiser Brewing Group Брайана Перкинса, самая большая проблема — электричество и газ. Электричество подорожало на 150%, а газ — на 163%.

На прошлой неделе Пендер согласился на новый контракт: счета за газ для его трёх пабов вырастут с £9 тыс. в год до £38 тыс. Однако затем цены на газ снова подскочили после сокращения Россией поставок в Европу, и Пендер получил электронное письмо, в котором сообщалось, что этот контракт разрывается. Что касается электроэнергии, то картина ещё более удручающая. Счет Пендера увеличился с £89 тыс. до £176 тыс.

Руководитель отдела по связям с общественностью Британской ассоциации пивных и пабов Джош Грин заявил, что счета за электроэнергию — «самый большой рост расходов», с которым сталкиваются пабы. Это угрожает существованию некоторых из них, в связи с чем правительство призывает ввести ограничения на тарифы на электроэнергию для малого бизнеса.

Владелица трёх пабов в Камбрии Дайанн Ирвинг сейчас платит около £1200 в месяц за каждый из них. Однако она ожидает, что расходы вырастут более чем на 70% уже в ноябре. «В данный момент это вселяет в меня ужас. Люди, которые приходили каждую неделю, теперь приходят раз в две недели», — приводит издание слова Ирвинг.

На фоне кризиса стоимости жизни растут расходы на зарплаты. Персонал пабов требует повышения заработной платы. На это также влияют повышение прожиточного минимума в апреле на 6,6% и нехватка персонала, который побудил предприятия предлагать больше, чтобы привлечь работников.

На стоимость алкоголя в британских пабах влияют и налоги. «Одна из причин, почему пиво в Великобритании такое дорогое, заключается в том, что мы платим одни из самых высоких пошлин в мире», — заявил Перкинс из компании Budweiser.

Как пишет The Times, в Соединённом Королевстве пошлина на спиртные напитки зависит от крепости алкоголя. По оценкам, пошлина на пиво составляет 11% от его цены, 57% на бутылку вина и 79% на бутылку крепкого спиртного напитка.