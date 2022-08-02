Экономический спад больно бьёт по простым американцам — но Байден «слово на букву «р» произносить отказывается

Несмотря на то, что рекордная инфляция продолжает опустошать карманы простых американцев, администрация Джо Байдена по-прежнему пытается убедить народ в том, что с экономикой страны всё в порядке, передаёт Fox News. Как отметил в эфире канала глава объединения малых предпринимателей Job Creators Network Альфредо Ортис, американская экономика сокращается вот уже два квартала кряду, что является классической рецессией, но Байден и его команда имеют наглость рассказывать, что это вовсе не так.

А свои мысли обо всём этом — в том числе и о слове на букву «р» — нам расскажет президент и гендиректор общественной организации Job Creators Network («Объединение создателей рабочих мест») Альфредо Ортис.

Большое вам спасибо, что к нам заглянули! Давайте покажем рекламную панель, которую Job Creators Network только что разместила на нью-йоркской Таймс-сквер — на ней портрет президента, который, как видите, сопровождает подпись: «Читайте по губам: никакая рецессия у нас заново не начиналась! Это экономика у нас такая, дурашки!».

И зачем же, Альфредо, вы такую рекламу заказали?

АЛЬФРЕДО ОРТИС, президент и генеральный директор Job Creators Network: Айша, позвольте вас снова поблагодарить за приглашение. Зачем заказали? Знаете, честно говоря, из-за одной только досады, которая возникает, когда слушаешь, как администрация Байдена — начиная с президента Байдена и заканчивая всеми до единого его советниками — уже две недели ведёт пиар-атаку на американскую публику, пытается навешать людям лапши и убедить их в том, что того, что они — то есть, обычные американцы, владельцы малых предприятий, члены нашей организации — каждый день на себе испытывают, на самом деле не существует, что всего это нет. А испытывают они стеснённые обстоятельства — болезненные расходы и на заправках, и в продуктовых магазинах, и на электричество…

Да везде!





АЛЬФРЕДО ОРТИС: Именно так. А теперь болезненность мы видим и в экономике. У нас уже два квартала идёт экономический спад — и я дико извиняюсь, но такое вот уже лет сорок считается экономистами классическим определением рецессии.

Именно это и есть рецессия — когда экономический спад продолжается два квартала. Но я вообще-то как раз хотела кое-что вывести на экран. Вот вы говорите о том, что всё дорожает — и это же ощущают все, с кем я говорила. Но давайте выведем на экран самые заметные скачки цен за последнее время согласно индексу потребительских цен за июнь. Знаете по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. — ИноТВ), быть может, рецессии и не ощущается — но, как вы сказали, многие американцы её ощущают. Взгляните — цены растут практически на всё: и на яйца, и на масло, и на молоко, и на бензин, и на авиабилеты, которые подорожали на 34 процента — на это я много слышала жалоб. Что же вы посоветуете рядовому американцу, которому приходится такую долю своих доходов — временами вплоть до четверти — тратить на одни только счета?

АЛЬФРЕДО ОРТИС: Да, всё так. И это здесь самое неприятное, ведь именно в этом плане Байден и все члены его администрации, включая и Пита Буттиджича, и всех остальнынх, похоже, сильнее всего оторваны от реальности — что и вызывает такую досаду у рядовых американцев. Вдумайтесь только: яйца подорожали на 33 процента, газ — на 65… Это просто астрономические цифры. А если посмотреть на оптовые цены — они поднялись на 11 процентов. И никаких признаков того, что процесс будет замедляться, не видно. Только посмотрите, какие в пятницу появились данные по индексу затрат на личное потребление — он же вырос почти на 7 процентов. И, к сожалению, главный совет, которому придётся следовать потребителям и владельцам малых предприятий в Америке — берегите наличность. Нам придётся постараться сэкономить столько денег, сколько возможно — что, к несчастью, означает, что нужно будет принимать очень трудные решения. Быть может, придётся отказаться от поездки в отпуск летом или пореже ходить в рестораны и готовить дома.

Альфредо, как мне известно, вы следите за ситуацией в сенате — а там появилась инициатива обложить налогами, как там утверждают, богатых американцев, чтобы немного сократить дефицит бюджета. Но ведь это делается в условиях рецессии, так ведь? Что вам говорят работодатели? Прогнозируете ли вы сокращения рабочих мест в случае принятия такого законопроекта?

АЛЬФРЕДО ОРТИС: Разумеется. Тут и никаких сомнений быть не может. Такие данные вот уже несколько месяцев выдают наши внутренние опросы. Они, в частности, показывают, что владельцы малых предприятий — а две трети новых рабочих мест создают именно они — что-то не видят «мощной экономики», о которой рассказывают президент Байден и все остальные члены его администрации. Ощущения у них болезненные. И, если начистоту, их главная жалоба в том, что у них нет уверенности в том, что нынешняя администрация понимает их боль и принимает достаточно мер, чтобы ради них как-то справиться с инфляцией. И не будем забывать, Айша, что малым предприятиям приходится особенно тяжело, им гораздо сложнее, чем крупному бизнесу — ведь у них нет таких преимуществ, как предварительные контракты, и покупательная способность ниже.

А ведь, Альфредо, им в пандемию тоже было так трудно. И вот только они от неё оправились — и тут же попали в такую ситуацию. Но у нас больше нет эфирного времени, пора заканчивать. Большое вам спасибо, что согласились с нами поговорить.

Дата выхода в эфир 01 августа 2022 года.