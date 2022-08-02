Причиной взрыва в Еленовке, убившего украинских военнопленных, стало российское термобарическое оружие?

Взрыв в колонии в поселке Еленовка, где находились украинские военнопленные, в частности, с «Азовстали», был, скорее всего, вызван действием российского термобарического оружия.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона «Единые новости». По его словам, к такому выводу пришла расследовательская группа, в которую вошли международные эксперты, сотрудничающие с Офисом генерального прокурора:

– Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. Это не был ракетный удар.

Костин также отметил, что одним из основных приоритетов сейчас стоит разоблачение российской пропаганды. Напомним, российские государственные СМИ сообщают о том, что удар по колонии с пленными был ракетным и произведен из американской РСЗО HIMARS.

Взрыв в колонии с военнопленными в пгт Еленовка (Донецкая область, около 14 км от линии фронта) произошел 29 июля. Так называемые власти «ДНР» заявили, что стреляли военные. Вскоре появились заявления российской пропаганды про действие американской артиллерии и о том, как украинцы убивают своих же. В то же время, несколько военных экспертов сообщили, что последствия от удара, которые видны фото, больше напоминают действие термобарическим вооружением. В результате взрыва погибли 53 человека, еще 130 пострадали.

Напомним, российские пропагандисты сообщали о подготовке «провокации» еще 5 июня. Волонтер из Мариуполя Виталий Ситников, который провел в тюрьме в Еленовке более трех месяцев, рассказал, что пленных все время держали в других отсеках колонии, но незадолго до удара бойцов «Азова» перевели в ангары, где и произошел взрыв. Также он сообщил о постоянных пытках в колонии и покончившем с собой из-за этого бойце.