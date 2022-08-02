 

Археологи в Египте заявили, что нашли один из четырех потерянных «Храмов солнца»

02.08.2022, 7:17, Разное
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Археологи, работающие в Египте, утверждают, что нашли один из четырех потерянных храмов солнца, о которых было известно из исторических текстов, но которые так и не были обнаружены.

Египетские храмы солнца были построены фараонами пятой династии (около 4500 лет назад) и посвящены богу солнца Ра, часто с впечатляющими остатками – хотя были обнаружены только два из шести или семи храмов.

Объявление было сделано Министерством древностей и туризма Египта в субботу вместе с потрясающими изображениями частично раскопанного места. В настоящее время не подтверждено, что это египетский храм солнца, но раскопки и конкретное местоположение места убедительно указывают на то, что это так.

– Открытие указывает на то, что останки могут принадлежать одному из четырех утраченных солнечных храмов Пятой династии, известных только в исторических источниках, но до сих пор не найденных, – говорится в переведенном заявлении.

Найденное в Абу-Горабе, к северу от Абу-Сира, здание было раскопано, когда итальянские и польские археологи работали над храмом короля Ни и Сарры и наткнулись на здание из сырцового кирпича под храмом. К храму солнца ведут через известняковый вход, полы выложены глиняным кирпичом и огромными блоками кварца.

Часть «Храма солнца», вероятно, была удалена царем при строительстве его собственного храма, из-за найденных поблизости глиняных сосудов, которые, вероятно, использовались для ритуалов основания, во время которых сановник инициировал строительство нового здания.

Храмы, подобные этому, дают бесценное представление о египетской культуре времен пятой династии, большая часть которой до сих пор неизвестна историкам. Археологи продолжают работу на невероятном месте в надежде, что смогут подтвердить, что это действительно Храм Солнца, и раскопать больше артефактов из невероятного периода древней истории.



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