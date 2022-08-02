Нечто взорвалось за Солнцем и его интенсивность остается непредсказуемой

Спутники на околоземной орбите зарегистрировали продолжительную солнечную вспышку класса C9.3

Взрыв был замечен 31 июля около 2309 UT, а спутники на околоземной орбите зарегистрировали продолжительную солнечную вспышку класса C9.3.

По мере того, как Солнце приближается к своему пику активности в своем солнечном цикле, за северо-восточной оконечностью звезды в нашей солнечной системе произошел взрыв. Солнечные обсерватории видели фрагменты взрыва, которые остаются скрытыми от глаз с орбиты Земли.

– Интенсивность, вероятно, занижена, потому что она была частично затмена краем солнца. Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) видела горячие обломки, разлетающиеся от места взрыва, – сообщила компания spaceweather, отслеживающая солнечную активность.

Хотя взрыв был мощным, эксперты предсказали, что Земля не находится на линии огня от Солнца. Ожидается, что ученые получат представление об активной области позже на этой неделе, когда она появится в поле зрения.

– Земля не находится на линии огня. Взрыв имеет большое значение, поскольку он может предвещать появление активной области над северо-восточной оконечностью Солнца позже на этой неделе. Новая группа солнечных пятен может положить конец неделям относительного затишья, – говорится в отчете spaceweather.

Между тем, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предсказало, что существует вероятность того, что на Землю обрушится небольшая геомагнитная буря класса G-1. Событие связано со взрывом в южной дыре в атмосфере Солнца, которая выпустила высокоскоростной поток солнечного ветра и газообразного материала к планетам, включая Землю.

Геомагнитные бури являются серьезным нарушением магнитосферы Земли, которое возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией от солнечного ветра в космическую среду, окружающую Землю.

С увеличением 11-летнего цикла активности Солнца такие явления, как CME и солнечные вспышки, становятся все более частыми. Солнечный ультрафиолетовый тепловизор на борту спутника GOES-18, который был запущен 1 марта, также зафиксировал мощное извержение на Солнце. Выброс корональной массы был зафиксирован 10 июля в нижнем правом квадранте Солнца.

– В зависимости от размера и траектории солнечных извержений возможные последствия для околоземного пространства и магнитосферы Земли могут вызвать геомагнитные бури, которые могут нарушить электроснабжение, системы связи и навигации. Эти штормы могут также вызвать радиационное повреждение орбитальных спутников и Международной космической станции, – говорится в заявлении Noaa.