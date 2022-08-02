 

Из-за последней «Матрицы» крупнейшие масонские ложи сменят пароли

02.08.2022, 7:33, Разное
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Великий досточтимый мастер Эдинбургского отделения ложи Кэнонгейт Килвиннинг Древнего и Принятого Шотландского устава Гийом де Вриз с прискорбием сообщил, что в вышедшем в 2021 году фильме «Матрица: Воскрешение» по ошибке были названы пароли 17 и 19 градуса вместе с ответами. Их дальнейшее использование не представляется возможным.

В ближайшее время новые пароли будут разосланы соответствующим градусам. С 1 сентября 2022 года новые пароли вступят в силу для действующих членов ложи. С этого же числа новые пароли будут сообщаться всем получающим 17-й и 19-й градус впервые.

Как стало известно нашему внештатному корреспонденту, оба фрагмента, где раскрывается секрет, будут изъяты из телевизионной и Blu-Ray версии фильма, но с целью конспирации предложено вырезать ещё несколько отрывков. В итоге хронометраж ленты сократится на 20-30%. Работа над созданием укороченной версии уже идёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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