Близнецов, сросшихся мозгами, удачно разделили в Бразилии

В Бразилии удачно провели передовую операцию по разделению близнецов, которые родились не просто со сросшимися головами, но соединенными в области мозга.

3-летние мальчики-близнецы Бернардо и Артур Лима ранее перенесли семь операций в больнице Рио-де-Жанейро под наблюдением нейрохирурга Нур уль Овасе Джилани из британской детской клиники на Грейт-Ормонд-стрит.

Итоговую операцию по разделению мальчиков, которая длилась 27 часов, проводил тот же врач, руководивший бригадой из почти 100 врачей и медсестер.

Финансировала операцию благотворительная организация Gemini Untwined, принадлежащая тому же доктору Джилани, который назвал эту операцию “вещью космической эры”.

Подготовка к операции включала в себя несколько месяцев тестирования с помощью VR-проекции в виде близнецов и проведении многочисленных КТ и МРТ на головном мозге детей. Говоря об использовании технологии VR, доктор Джилани сказал: “Это просто замечательно”.

“Действительно здорово увидеть анатомию и сделать виртуальную операцию, прежде чем подвергать детей реальному риску. Вы можете себе представить, как это успокаивает хирургов.

“Такие операции считаются самыми сложными в наше время и сделать это сначала в виртуальной реальности это как наконец доставить человека на Марс”.

Он сказал, что впервые в мире хирурги в разных странах носили наушники и вместе оперировали в одной “комнате виртуальной реальности”.

Доктор Джилани говорит, что в ходе ранних операций, которые перенесли близнецы Лима, тоже предпринимались попытки разделить их мозги, но они были неудачными и осложнили последнюю операцию тем, что создали рубцовую ткань. Из-за этого доктор Джилани опасался проводить эту операцию, считая ее очень рискованной.

Доктор рассказал, что во время заключительной 27-часовой операции он делал всего четыре 15-минутных перерыва на еду и воду, но он ощущал себя чудесно, когда увидел что семья мальчиков радуется и находится “на седьмом небе от счастья”.

“Было много слез и объятий. Было замечательно иметь возможность помочь им в этом”.

Он добавил, что, как и у всех сросшихся близнецов после разделения, кровяное давление и частота сердечных сокращений у мальчиков были “зашкаливающими”, пока они не воссоединились четыре дня спустя и не взялись за руки.

Указывается, что сейчас мальчики хорошо поправляются в больнице и далее им предстоит не менее шести месяцев реабилитации.

Это была шестая операция доктора Джилани по разделению близнецов, сросшихся головами. Ранее он оперировал близнецов из Пакистана, Судана, Израиля и Турции. Также Джилани помогал доктор Габриэль Муфареж, глава отделения детской хирургии в Институте Церебро Пауло Нимейера в Бразилии.

Доктор Муфареж сказал, что больница, в которой он работает, наблюдает за этими мальчиками уже два с половиной года и разлука с ними “изменит его жизнь”.

“С тех пор, как родители мальчиков два с половиной года назад переехали из своего дома в регионе Рорайма в Рио, чтобы обратиться к нам за помощью, они стали частью нашей семьи здесь, в больнице. Мы рады, что операция прошла так хорошо, и у мальчиков и их семьи был такой судьбоносный результат”.

Бернардо и Артуру почти четыре года и сейчас они являются самыми старыми близнецами, соединенными в области головы, которые были хирургически разделены. Как правило все подобные операции проводятся вскоре после рождения детей, потому что младенческий череп имеет не срощенные кости и потому более пластичен.

Сросшиеся или сиамские близнецы появляются на свет примерно в одном случае на 60 тысяч родов и только 5 процентов из них срощены головами – таких близнецов называют краниопагами.

Ежегодно во всем мире рождается около 50 таких близнецов, но только примерно 15 из них доживают до 1 месяца жизни. Возможно, что с современными технологиями медицина в будущем начнет спасать все больше таких детей.