 

Трасс рассказала о желании стать кулинарным критиком

02.08.2022, 7:05, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, заявила, что стала бы кулинарным критиком, если бы не занималась политикой.

Трасс сказала, что «обожает еду», поэтому «хотела бы стать кулинарным критиком и автором кулинарных книг». Ее соперник в борьбе за пост премьера экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что, будучи ребенком, хотел быть в фильме «Звездные войны», а сейчас хотел бы руководить футбольным клубом «Саутгемптон», поскольку является большим футбольным фанатом, передает РИА «Новости».

Кроме того, Трасс рассказала, что «разделяет ценности христианства и Церкви Англии», но не является глубоко верующим человеком, передает ТАСС.

Напомним, Трасс является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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