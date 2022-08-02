 

В Китае назвали условия начала боевых действий

02.08.2022, 7:05, Новости дня
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Народно-освободительная армия Китая приступит к боевым действиям, если потенциальный противник атакует первым, сообщили китайские СМИ на фоне усиливающихся трений с США и западными странами.

Global Times не уточняет, идет ли речь о боевой атаке или же имеются в виду большие политические провокации, например, возможный визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. «Соединенные Штаты и западные страны <…> предпочитают, чтобы Китай «спрятал зубы», тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако если это произойдет, КНР, несомненно, предпримет контратаку», – передает ТАСС текст статьи.

Авторы напоминают, что в истории китайского народа было много войн. Страна неоднократно подвергалась внешней агрессии и вторжениям, которые причинили много страданий населению. «Китайская нация, пережив эти мучения, любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было», – отмечают они.

Как уточняется в статье, НОАК «никогда не боялась сражений и всегда добивалась успехов в бою». «За последние 10 лет боеспособность армии КНР заметно усилилась, как по вооружениям и оборудованию, так и по системе организации, по боевой и теоретической подготовке, – отмечают авторы. – Наша страна наращивает военную мощь, чтобы защитить свой суверенитет, обеспечить безопасность и отстоять интересы развития. Если принять во внимание внешние угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Китай, его боевой силы все еще недостаточно».

Напомним, СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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