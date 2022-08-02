Мнение: Мыть – не надо!

Биолог из СпГУ разъясняет:

“В статье про огурцы врач-ветеринар (!) даёт совет с восклицательным знаком, что овощи с грядки надо обязательно мыть.

Эта пропаганда страха перед микробами была ещё в советское время, я застал. По-врачиному, если выдернуть морковку с грядки, обтереть об рукав и съесть – помрёшь. Или глисты. По практике жизни, сколько угодно можно есть моркови из земли, и если ты не вносил туда свежие чужие фекалии – ничего не будет, ни микробов, ни глистов. Гибнут в желудке.

Мыть огурец с куста – это психзаболевание. Я дружил в 90-х с одной девушкой, она хлеб ела, держа двумя пальцами, объедала вокруг пальцев, и остаток выбрасывала – на него ж микробы с рук попали. Потом призналась, что состояла на учёте в ПНД.

Когда мочишь поверхность овоща, микробы только активизируются, они влагу любят. Смыть их полностью нельзя, и мылом с мочалкой тоже. Если огурец лежал на земле, я его просто обтираю – это лучше, чем споласкивать водой, именно с точки зрения уменьшить микробов.

На почвоведении мы проходили, что почву раньше использовали для присыпки ран, быстрее заживает. Там аэробная микрофлора, плюс гуминовые вещества. Это не шутка, это работает. Не надо про клостридии, в нормальной почве их столько, что под микроскопом не найдёшь. Если, опять же, фекалии не вносите и не собачник. Чтобы знать, что внесено, земля должна быть своя, это как жена.

А у кого своей земли нет, вам ничего гарантировать нельзя. Мойте, бойтесь, живите в неизвестности” (АНДРЕЙ ЛУНЕВ)

Это, кто помнит, тот самый питерский биолог-почвовед, которого я уже цитировал не так давно, когда он с тяжелым приступом аппендицита при помощи купленных в аптеке антибиотиков боролся, отказываясь наотрез от операции. Для тех, кто тогда заинтересовался: прошел уже месяц, он-таки не умер! В ФБ по-прежнему пишет, говорит, что всё прошло, “антибиотики помогли”. Скажем, вот этот свой пост он прямо сегодня опять прокомментировал.

Я, кстати, склонен скорее его поддержать. Помню, как я сам, служа срочную в армии, в 1985 году вместе с такими же как я солдатами-первогодками, как-то с голодухи дорвались… до армейского склада с морковью. Причем морковь была как положено – немытая, вся в земле, только с грядки. Помню как щас: мы эту морковь брали, мыли кое-как в луже (!) – ну чтоб совсем уж землей не хрустеть. И – ели. Я сам ее грыз с большим аппетитом. А потом еще грибы собирали в лесу, насаживали на ветку и коптили над костром. Грибы мне тогда нихрена не понравились даже голодному – жрать их оказалось невозможно. А вот морковка “зашла” очень даже на ура. И готов свидетельствовать – НИКТО из нас ничем желудочным не заболел. Вообще.