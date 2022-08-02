Мнение: Об агентах влияния в российской власти… Как вскрываются «консервы»?

Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, оказавшийся и «последним предателем» некогда всесильной Конторы. В историю он вошёл не краткостью своего пребывания на высшем посту в отечественной спецслужбе и не попыткой её #реформы, но передачей американцам совершенно секретной схемы подслушивающих устройств в их посольстве. Тем не менее, после этого шага он спокойно прожил ещё 30+ лет, лишь немного не дотянув до почтенного 85-летия. К слову, даже при Владимире Путине, по слухам, отличающемся повышенной — «аж кушать не может» — нетерпимостью к изменам Службе, занимал этот «прораб Перестройки» высокие посты в совсем не хилых инвестиционных фондах, естественно, связанных с западным капиталом.

Ну да это отдельная тема — почему.

Но уход из жизни Вадима Бакатина словно приоткрыл ящик Пандоры…

Например, как-то «само собой вспомнилось», что правой рукой покойного в бытность его во главе КГБ был никто иной, как Вячеслав Никонов, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова. Ныне он депутат Госдумы, глава Фонда «Русский мир» и «ярыйпатриот».

А в 1991 году Вячеслав Никонов официально занимал должность помощника главы КГБ, служа бок о бок с генералом Олегом Калугиным, который сдал американцам советскую резидентуру (и тоже уцелел). В то время внук Вячеслава Молотова слыл ярым либералом и ратовал за разрушение #СССР. То есть, был «в тренде». Теперь же с той же яростью выступает за «собирание земель русских», предъявляя территориальные претензии даже к союзным России сопредельным странам — Беларуси и Казахстану. Такой вот кульбит…

Ладно, как говорят, плох тот, кто в молодости не был р-р-революционером, а к старости не стал консерватором. Но вот ещё одна характеристика Вячеслава Никонова, которая всплыла снова. Проходивший вместе с ним службу в центральном аппарате КГБ СССР генерал-майор КГБ в отставке Турсун Айжулов, ныне живущий в Казахстане, ещё пару лет назад рассказывал:

«В своё время Пентагон создал в Германии (город Гармаш) Европейский центр исследования безопасности Джорджа Маршалла, который занимался сбором и анализом информации по вопросам обороны и безопасности и подготовкой кадров. Его деятельность распространяется на страны СНГ, Прибалтики и Восточной Европы. Одним из лекторов в этом Центре был Вячеслав Никонов. По отзывам проходивших там стажировку офицеров, это был проамерикански настроенный лектор, без какого-либо русского патриотизма… В разное время Никонов был человеком [президента СССР Михаила] Горбачева и [секретаря ЦК КПСС Александра] Яковлева, потом – [первого президента РФ Бориса] Ельцина и [зампреда правительства России Сергея] Шахрая, теперь – президента России Владимира Путина и его окружения… Таким образом, из отдельных штрихов вырисовывается портрет Никонова – политического хамелеона, умеющего менять свои взгляды и суждения, приспосабливаясь к действующей власти, но внутренне оставаясь проамериканцем, но никак не патриотом России».

Понятно, в общем, кому служат такие люди.

Непонятно только, сколько их ещё в нынешней власти? И не с их ли «советов» принимаются самые пагубные решения?

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