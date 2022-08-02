 

Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга

02.08.2022, 5:40, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.

Трасс предложила «разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это». Она сообщила, что готова в сжатые сроки подготовить соответствующий законопроект. Трасс обещала «позаботиться» о том, чтобы Великобритания «использовала весь газ в Северном море для поддержания внутреннего энергоснабжения». Она заверила, что намерена «продвигать проекты» АЭС, «в том числе крупные, но также и с малыми реакторами, которые производятся в Дерби и открывают большие возможности для страны», передает ТАСС.

Напомним, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование этой технологии добычи газа. Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.

Высказывалось предположение, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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