Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.
Трасс предложила «разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это». Она сообщила, что готова в сжатые сроки подготовить соответствующий законопроект. Трасс обещала «позаботиться» о том, чтобы Великобритания «использовала весь газ в Северном море для поддержания внутреннего энергоснабжения». Она заверила, что намерена «продвигать проекты» АЭС, «в том числе крупные, но также и с малыми реакторами, которые производятся в Дерби и открывают большие возможности для страны», передает ТАСС.
Напомним, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование этой технологии добычи газа. Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.
Высказывалось предположение, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии.
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