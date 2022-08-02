Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.

Трасс предложила «разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это». Она сообщила, что готова в сжатые сроки подготовить соответствующий законопроект. Трасс обещала «позаботиться» о том, чтобы Великобритания «использовала весь газ в Северном море для поддержания внутреннего энергоснабжения». Она заверила, что намерена «продвигать проекты» АЭС, «в том числе крупные, но также и с малыми реакторами, которые производятся в Дерби и открывают большие возможности для страны», передает ТАСС.

Напомним, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование этой технологии добычи газа. Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.

Высказывалось предположение, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии.

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