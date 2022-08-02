 

США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»

02.08.2022, 5:40, Новости дня
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как сообщила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.

Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтона, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.

Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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