 

Венгрия отказалась считать Брюссель «начальником»

02.08.2022, 5:40, Новости дня
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Венгрия – независимое государство, она продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях», – сказал Орбан. По его словам, если эти решения «не подходят» Венгрии, Будапешт «так и говорит». «Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ЕС расположен не в Брюсселе, а «в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде». По словам Орбана, он «хочет не спорить с другими европейцами», а «добавить собственные взгляды» Венгрии «к общеевропейскому решению». В связи с этим Венгрия «участвует в каждом решении» и «всегда высказывает свое мнение». «И если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом», – сообщил Орбан.

Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Премьер Венгрии негативно оценил идею возможного введения Евросоюзом эмбарго на поставки газа из России, сравнив ее с «попыткой биться об стену».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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