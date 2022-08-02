 

Министр рыболовства Норвегии – мы не будем закрывать порты для российских рыболовных судов

02.08.2022, 5:30, Разное
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Норвежский министр рыболовства Бьёрнар Скьяран заявил, что политику санкций нельзя проводить по отношению к рыболовному промыслу и с Россией необходимо сотрудничать, пишет NRK. «Речь идёт не об экономике, а об управлении природными ресурсами для будущих поколений», — заявил он.


AP

Свежие данные статистического управления Норвегии показывают, что торговля с Россией резко упала во втором квартале, отмечает NRK. По словам министра рыболовства Бьёрнара Скьярана, норвежский бизнес осознаёт свою ответственность и следует санкциям. Было зафиксировано, что некоторые норвежские компании ушли с российского рынка.  

Норвежская ассоциация друзей Украины потребовала от правительства, чтобы Норвегия ввела запрет на вхождение в порты для российских рыболовецких судов. По мнению же норвежского министра рыболовства, это неверный путь. Ни Европейский союз, ни Великобритания пока не вводили запретов на импорт российской рыбы в рамках санкций, пишет NRK.

Политик подчеркнул: «Мы должны продолжать наше совместное управление рыбными ресурсами в северных районах на принципах устойчивого развития, чтобы поддерживать крупнейшие в мире запасы трески и других видов промысловых рыб Баренцева моря», пишет NRK.

Он продолжил: «нравится нам это или нет, но мы по-прежнему делим рыбные запасы в Баренцевом море с Россией, и, согласно международному морскому праву, мы обязаны сотрудничать в этой области», отмечает NRK.

По мнению Бьёрнара Скьярана, управление рыболовством входит в сферу фундаментальных интересов Норвегии как для рыбной промышленности страны, так и для зависящих от этой отрасли прибрежных общин. Министр выразил опасение, что если рыба исчезнет, то и норвежские прибрежные общины опустеют, пишет издание.

Чиновник уверен, что чрезмерное рыболовство может сильно навредить запасам рыбы и восстановление может занять очень много времени, если оно вообще произойдет: «Без сотрудничества в управлении, научных исследований и контроля над ресурсами существует риск истощения рыбных запасов. Речь идёт не об экономике, а об управлении природными ресурсами для будущих поколений», сообщает NRK.



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