 

США заявили о ликвидации заменившего бен Ладена главаря «Аль-Каиды»

02.08.2022, 4:16, Новости дня
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В Афганистане силами США ликвидирован Айман аз-Завахири, который руководил террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) после смерти Усамы бен Ладена, сообщил Белый дом.

Представительница Белого дома сообщила, что 30 июля США «провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента» Джо Байдена. По ее словам, «операция была направлена против лидера «Аль-Каиды» (запрещена в России) и привела к его уничтожению».

Она сообщила, что аз-Завахири был заместителем бен Ладена, а после ликвидации последнего возглавил группировку и руководил ею все эти годы. Удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата, передает РИА «Новости».

С беспилотника по дому, в котором скрывался аз-Завахири, был нанесен удар двумя ракетами Hellfire, передает ТАСС.

Представитель администрации США сказала, что в движении «Талибан» и «Сети Хаккани» (запрещена в России) знали о присутствии аз-Завахири в Кабуле. США не уведомляли заранее талибов* о намерении провести данную операцию в Кабуле. США намерены продолжать диалог с талибами*. Вашингтон считает «присутствие аз-Завахири в центре Кабула четким нарушением» соглашения, заключенного в 2020 году в Дохе. «В перспективе мы продолжим привлекать «Талибан*» к ответственности за его действия», – заявили в Белом доме.

Байден заявил, что «миссия была успешной». По словам президента США, «никто из членов семьи» аз-Завахири «не пострадал, потерь среди гражданских нет». Байден сообщил, что американская разведка установила местонахождение аз-Завахири «ранее в этом году». Байден сказал, что США «никогда не позволят Афганистану вновь превратиться в пристанище террористов». Как отметил Байден, эта страна не должна стать «плацдармом против США», проведенная «операция является наглядной демонстрацией» этого.

Напомним, Усама бен Ладен, согласно официальной информации, был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года американским спецназом в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Он был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов. Бен Ладен взял на себя ответственность за множество терактов, в том числе за атаки 11 сентября 2001 года, когда погибли три тысячи человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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