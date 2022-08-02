 

Германия призналась, что снабжает Украину лучше, чем свою армию

02.08.2022, 4:16, Новости дня
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Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Сейчас Берлин в поставках «перешел на более сложные и дорогостоящие системы»: самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы – передает ТАСС со ссылкой на Globe and Mail.

«Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии», – сказал он, добавив, что «украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии».

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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