Германия призналась, что снабжает Украину лучше, чем свою армию

Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Сейчас Берлин в поставках «перешел на более сложные и дорогостоящие системы»: самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы – передает ТАСС со ссылкой на Globe and Mail.

«Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии», – сказал он, добавив, что «украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии».

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.

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