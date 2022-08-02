Россия опровергла утверждение Блинкена о военной базе на Запорожской АЭС

Утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, не соответствует действительности, сообщила российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО.

В заявлении говорится, что Москва «полностью отвергает подобные обвинения». Россия не раз указывала, что действия российских военных «никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности в Украине и не препятствуют нормальной работе станции». Подчеркивается, что на АЭС нет вооруженных формирований РФ за исключением охраны, передает РИА «Новости».

При этом Россия указала, что Украина совершила ряд провокаций с использованием беспилотников, в том числе поставленных государствами НАТО, с целью нарушить нормальное функционирование станции и запугать персонал. Киев стремится подорвать безопасность АЭС и создать угрозу ядерной катастрофы, заявили в делегации. Отмечается, что такие «шаги делаются Киевом при полной поддержке США и других западных государств».

В заявлении сказано, что АЭС «взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями».

В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится на освобожденной Россией территории. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.

Кроме того, делегация прокомментировала слова президента США Джо Байдена «о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ». Россия «хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является «красивыми словами», ведь «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности».

Указывается, что «как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». По мнению российской стороны, США «пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать, чего они все-таки хотят – далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры».

Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».

—