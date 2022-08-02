Германия предлагает копаться в мусорных баках для получения независимости от России

Необходимо создать немецких мусорных детективов. Они смогут искать в мусорных баках материалы для производства газа и помогут снизить зависимость Германии от России.

В беседе с Немецким агентством печати (DPA) Андре Бауманн, заместитель министра по охране окружающей среды земли Баден-Вюртемберг, предложил эту инициативу.

Необходимо создать должность, известную как “мусорный детектив”, чтобы можно было легко проверять чужие мусорные контейнеры. Банановая кожура используется для производства природного газа, поэтому мы меньше зависим от Владимира Путина. Иногда я вызываюсь быть мусорным детективом в своем собственном доме. В контейнере для остатков мусора хранится множество сокровищ. Бауман сказал, что это золото остаточных отходов.