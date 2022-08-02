 

В Челябинске будет закрыт весь центр города

02.08.2022, 3:50, Разное
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2 августа проспект Ленина в Челябинске и площадь Революции полностью перекрывают.
Движение транспорта будет временно приостановлено в связи с прохождением колонны десантников.

В связи с прохождением колонны Челябинского отделения Союза десантников РФ с 10:30 до 10:00 будет приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина, а также в районе площади Революции. Важно, чтобы автомобилисты учли это при планировании своих маршрутов”, – рассказали “URA.RU” в пресс-службе главы города.

День ВДВ, который ежегодно отмечается 2 августа, проходит каждый год. В Челябинске массовые мероприятия отменялись несколько лет из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Однако в прошлом году празднование немногочисленных десантников было отменено из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором их автомобиль столкнулся с внедорожником.



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