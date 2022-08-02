 

Для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями создали новый антибиотик

02.08.2022, 3:45, Разное
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Новый эффективный антибиотический препарат разработали специалисты из Соединенных Штатов Америки. Они поделились результатами своих исследований в журнале Science и рассказали, что использовали в процессе экспериментов метод компьютерных моделей.

Эксперты остановились на поиске в базах данных последовательностей бактериальных генов, которые нейтрализуют другие патогены. Это помогло обнаружить целый кластер, одна из последовательностей которого оказалась весьма перспективной для разработки антибиотика.

Лекарственный препарат назвали цилагицином. В лабораторных тестах на грамположительные патогены антибиотик продемонстрировал свою эффективность в уничтожении практически всех подготовленных образцов патогенов.



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