 

Стало известно, как глубоководные кораллы подманивают добычу

02.08.2022, 3:45, Разное
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Научные сотрудники Тель-Авивского университета в Израиле рассказали, почему кораллы вида Euphyllia paradivisa светятся в темноте. Результаты исследования оказались достаточно неожиданными. Их опубликовали в журнале Nature.

Ранее специалисты считали, что свечение кораллов обосновано их образом жизни. Они обитают глубоко под водой, куда попадает мало солнечного света, поэтому фотосинтез сопровождается выделением флуоресцентного света.

Эксперименты с рачками и креветками, которые часто становятся добычей кораллов,  показали, что свечение привлекает животных. Именно поэтому Euphyllia paradivisa никогда не остается голодным.



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