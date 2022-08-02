Стало известно, как глубоководные кораллы подманивают добычу

Научные сотрудники Тель-Авивского университета в Израиле рассказали, почему кораллы вида Euphyllia paradivisa светятся в темноте. Результаты исследования оказались достаточно неожиданными. Их опубликовали в журнале Nature.

Ранее специалисты считали, что свечение кораллов обосновано их образом жизни. Они обитают глубоко под водой, куда попадает мало солнечного света, поэтому фотосинтез сопровождается выделением флуоресцентного света.

Эксперименты с рачками и креветками, которые часто становятся добычей кораллов, показали, что свечение привлекает животных. Именно поэтому Euphyllia paradivisa никогда не остается голодным.