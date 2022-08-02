Спутник «Космос-2558» для Минобороны выведен на орбиту
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Космический аппарат «Космос-2558», построенный в интересах Минобороны, выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС, сообщило военное ведомство.
Спутник вывели на орбиту в установленное время. Телеметрическая связь установлена и устойчиво поддерживается, бортовые системы аппарата функционируют штатно. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2558», передает РИА «Новости».
Напомним, ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом штатно стартовала в 23.25 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.
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