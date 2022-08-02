 

Спутник «Космос-2558» для Минобороны выведен на орбиту

02.08.2022, 2:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Космический аппарат «Космос-2558», построенный в интересах Минобороны, выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС, сообщило военное ведомство.

Спутник вывели на орбиту в установленное время. Телеметрическая связь установлена и устойчиво поддерживается, бортовые системы аппарата функционируют штатно. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2558», передает РИА «Новости».

Напомним, ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом штатно стартовала в 23.25 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

17.01.21 / Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

29.03.22 / МО: РФ предоставила гуманитарные коридоры на пяти направлениях

03.02.22 / Непризнание результатов выборов ректора “Могилянки”. Студенты объявили забастовку и собираются идти под Кабмин

03.08.21 / В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID

16.07.20 / В борьбе с коронавирусом человечеству помогут ламы

24.02.22 / Минобороны РФ обозначило цели на территории Украины

23.02.22 / ДНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков

07.04.21 / Евродепутат от Польши – симпатия к Путину в Европе держится на левых, либералах и социалистах

13.08.20 / “Исполнять преступные приказы не намерен” – В Беларуси участковый милиционер призвал коллег прекратить насилие против граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика