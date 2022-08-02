 

Минобороны Украины заявило о «совместных операциях» с Польшей

02.08.2022, 2:55, Новости дня
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Украинская сторона проводит «совместные операции» с Польшей, сообщил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, не уточнив, о чем идет речь.

Скибицкий заявил, что сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда». По его словам, речь идет об «очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В сфере военной разведки Киев «практически все, от информации до оборудования», получает от США и Великобритании, сказал Скибицкий. Он не раскрыл роль Великобритании, но заявил, что Украина получает «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».

Напомним, в конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан. Проект предлагает предоставлять гражданам Польши в Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины.

В конце мая секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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