Новые льготы для энергетиков, работающих в Ямало-Ненецком автономном округе

ОАО “Ямалкоммунэнерго” подписало с профсоюзом работников коллективный договор на 2023-2025 годы. Работники получат повышенные льготы и гарантии.

Коллективный договор, который регулирует отношения между работодателями и работниками, является одним из важнейших документов.

Сергей Долгов является генеральным директором энергетической компании. Он заявил, что сотрудничество с профсоюзами при его создании поможет работникам “Ямалкоммунэнерго” иметь социальную защиту и решит многие другие социальные вопросы. С момента начала работы над новым документом прошло три месяца. Мы выявили и устранили недостатки предыдущего соглашения, учли все нормы трудового законодательства.