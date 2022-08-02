 

Новые льготы для энергетиков, работающих в Ямало-Ненецком автономном округе

02.08.2022, 2:29, Разное
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ОАО “Ямалкоммунэнерго” подписало с профсоюзом работников коллективный договор на 2023-2025 годы. Работники получат повышенные льготы и гарантии.
Коллективный договор, который регулирует отношения между работодателями и работниками, является одним из важнейших документов.
Сергей Долгов является генеральным директором энергетической компании. Он заявил, что сотрудничество с профсоюзами при его создании поможет работникам “Ямалкоммунэнерго” иметь социальную защиту и решит многие другие социальные вопросы. С момента начала работы над новым документом прошло три месяца. Мы выявили и устранили недостатки предыдущего соглашения, учли все нормы трудового законодательства.



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