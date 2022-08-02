До 31 октября “Уральские авиалинии” отменили рейсы с юга

“Уральские авиалинии” самостоятельно отменили все рейсы в южные регионы РФ до 29 октября. Такая информация появилась на официальном сайте компании.

В данном случае действует запрет Росавиации, которому следуют все авиакомпании, но он действовал только до 5 августа. В “Уральских авиалиниях” заявляют, что авиакомпания была вынуждена отменить все рейсы из Краснодара и Симферополя в Анапу, Геленджик – Ростов-на-Дону – Воронеж. Также до 29 октября были отменены рейсы в Казахстан, Армению и Узбекистан.

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на полеты из 11 регионов страны до 5 августа. Из-за близости к российской границе южные аэропорты не допускали полеты в связи с проведением российской спецоперации в Украине. Ранее запрет на полеты был продлен до 30 июля.