 

Жители Тюмени столкнутся с серьезными пробками на дорогах

02.08.2022, 2:29, Разное
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С 1 по 5 августа в Тюмени будет перекрыт один выезд с перекрестка улиц Монтажников. Об этом в телеграм-канале сообщило Главное управление строительства Тюмени.
Источник, близкий к ГИБДД, сообщил, что это может привести к пробкам. С 1 по 5 августа будет ограничено движение по улице 30 лет Победы. На перекрестке с улицей Монтажников будет перекрыт один выезд.

В августе подрядчик приступит к покраске путепровода по улице Монтажников. В Госавтоинспекции Тюмени сообщили, что в целях безопасности будут закрыты полосы движения в направлении улицы Пермякова (съезд на ул. 30 лет Победы). Объезд будет осуществляться по выделенной полосе, которая идет в обратном направлении, заявили они. Однако, по словам инсайдера, близкого к региональной ГИБДД, жителям Тюмени следует готовиться к пробкам во время строительства.

На развязке у Монтажников ожидается интенсивное движение. Пробок не избежать, несмотря на то, что на время строительства планируется объезд. В период ремонта лучше объезжать этот участок по другим дорогам”, – сказал собеседник агентства.



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