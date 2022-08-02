 

Найдена связь между болезнью Альцгеймера и заболеваниями десен

02.08.2022, 2:25, Разное
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Научные сотрудники Университета Тафтса в результате нового исследования пришли к выводу, что активность бактерий вида F. Nucleatum связана с тяжелым течением болезни Альцгеймера.

Об этом эксперты сообщили в журнале Frontiers in Aging Neuroscience. Они рассказали, что бактерии F. Nucleatum приводят к развитию пародонтита, размножаются в ротовой полости, поражают десна и челюсть, а это чревато потерей зубов. Также активность микроорганизмов может способствовать возникновению системного воспаления.

Из-за развития воспалительной реакции бактерии могут попасть в нервную ткань, что спровоцирует ухудшение состояния при болезни Альцгеймера. Также данное патологическое состояние усугубляет симптомы диабета второго типа.



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