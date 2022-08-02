Для лечения болезней глаз в США создали специальные линзы

Американские специалисты совместно с коллегами из Южной Кореи создали уникальные линзы, которые помогают проводить терапию различных патологий глаз. Разработка уже продемонстрировала свою эффективность в процессе эксперимента над кроликами.

На сегодняшний день доставить лекарство в глаз можно исключительно с помощью уколов или нанесения на поверхность роговицы. Первый метод болезненный и приводит к воспалению, а второй также не отличается комфортностью и эффективностью.

Решение ученые нашли в использовании линз с наноразмерными иглами из кремния. Структуры не приносят носителю дискомфорта и растворяются самостоятельно. За короткий промежуток времени разработка может вылечить ряд опасных глазных заболеваний.