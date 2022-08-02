 

Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе

02.08.2022, 2:00, Новости дня
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».

Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – сообщил он.

Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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