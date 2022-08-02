Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.

Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил».

Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.

«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».

Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.

Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.

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