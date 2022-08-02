Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС

Нужно «закрыть небо» над украинскими АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, сообщил замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

На конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Точицкий заявил, что требуются «уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе». По его словам, Киев «просит закрыть небо над атомными электростанциями на Украине, предоставить системы ПВО», передает ТАСС.

Напомним, в июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится на освобожденной Россией территории. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.

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