 

Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС

02.08.2022, 0:40, Новости дня
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Нужно «закрыть небо» над украинскими АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, сообщил замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

На конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Точицкий заявил, что требуются «уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе». По его словам, Киев «просит закрыть небо над атомными электростанциями на Украине, предоставить системы ПВО», передает ТАСС.

Напомним, в июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится на освобожденной Россией территории. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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