 

Британские депутаты собрались на Тайвань

02.08.2022, 0:40, Новости дня
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В 2022 году посетить Тайвань планирует комитет по международным делам британской Палаты общин, сообщили источники.

Визит планировался на начало 2022 года, но был отложен, так как один из членов делегации сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается, что британская делегация во главе с Томом Тугендхатом отправится на Тайвань в ноябре или в начале декабря. Комитет отказался прокомментировать подробности возможного визита «из соображений безопасности и в соответствии с обычной практикой», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Напомним, сообщение о планах британских депутатов опубликовано на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая из-за предполагаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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