Мнение: Большой пятничный стрим! Таймкоды
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ТАЙМКОДЫ
0:50 Юбилейный стрим в российском смысле
2:40 Ковид и вакцинация – новая волна? Политическая подоплека ковид-истерии
7:40 Вспышки ковида в тотально отвакцинированных странах
10:24 Грандиозное ковидное мошенничество
12:25 Два выбора современного человека – санитарная диктатура или военная диктатура
15:20 Я – писатель!
16:00 Про оспу обезьян: будет ли запрет секса. «Презервативная революция». Цель – унижение и бессмыслица
23:00 Что нас ждет?
27:55 По трагедии с оскоплением пленных
32:00 Зверства, по поводу которых мы не переживаем
34:25 Топливный кризис в Европе: повторение пройденного
39:30 как Советский Союз Запад спасал
40:20 Шнур и Швейцария. Шнур и Пригожин. Обиделся ли Шнур?
45:30 Правила общения на канале. Платное или бесплатное?
47:50 Как Россия уже денацифировала… Польшу
54:55 Поляки, создавшие якутский язык и якутскую письменность
1:02:35 Регионализм в современном мире: кому и зачем он нужен. «Чтобы в мире без германий и франций…» Что такое ЕС на самом деле
1:11:30 Какое эмбарго угрожает России
1:12:40 кто такие немцы и кто такой Беглейта из телеграма. Про Баварию и Германию
1:14:00 Про ковид и обезьянью оспу – кто кого сборет. Влияет ли вакцинация на спермогенез?
1:17:10 Личный опыт: помогают ли вакцины от ковида. Тесть, теща и жена
1:19:40 Нумерология. Психологи и математика
1:22:20 Почему Путин ничем не управляет. Как принималось решение о захвате Крыма
1:26:00 Армия ненавидела Сердюкова и обожает Шойгу
1:28:00 Смысл захвата Донбасса
1:31:20 О Егоре Просвирнине. Корни его наркомании
1:32:00 О множестве «немецких языков»
1:35:30 Мое отношение к Ремарку. «Армия – дружное мужское братство над очком».
1:38:00 Какие украинцы управляли Россией
1:40:20 Национальные меньшинства, которых учат воевать со славянами на Донбассе
1:45:50 Реальный смысл ношения масок. Логика – не для рабов
1:52:20 Что есть положительного в российской жизни
1:53:20 Политика в отношении Украины – более чем последовательная
1:55:20 Что можно было предложить за Крым
1:58:10 Тупое упрямство: почему Путин не поздравил Зеленского?
2:00:05 Про обстрел Еленовки
2:01:30 Мовчан: приведет ли поражение РФ к ужесточению режима
2:04:00 Гражданская будущего: стрелковцы против либералов
2:09:20 «Создание национальных батальонов – мина под Россию»
2:16:30 Тот, кто не ищет логику: за что все начальники всегда любили Собянина
2:22:30 Есть ли будущее у сторонников Навального
2:25:15 Мое отношение к французской защите – «проклятый дебют» (шахматы)
2:27:00 О фейках и зверствах: почему я склонен верить
2:29:00 все договоры России с Украиной приняты Путиным и «Единой Россией»
2:32:10 О Кадырове и Чечне
2:33:50 Можно ли повысить болевой порог и чем ради этого придется рискнуть
2:41:15 О Теймуре Раджабове (шахматы)
2:46:10 Что будет с русскими после войны
2:48:30 Еще о болевом пороге
2:50:25 О писателе Юрии Полякове: символ Перестройки и лучший порнограф постсовка
2:54:00 «Кадровый комсомолец – патентованная гнида»
3:11:20 О ситуации с Тайванем. Очередная «странная война»?
3:16:30 Почему у Полякова не получился «Манифест поколения». Отсутствие высоких идей.
3:22:00 Режиму не нужна интеллигенция. Дм. Быков – иноагент
3:24:00 Убийцы перестали стесняться самих себя
3:25:20 Почему нельзя «просто жить»
3:30:00 Где деньги?!
КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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