Мнение: Большой пятничный стрим! Таймкоды

ТАЙМКОДЫ

0:50 Юбилейный стрим в российском смысле

2:40 Ковид и вакцинация – новая волна? Политическая подоплека ковид-истерии

7:40 Вспышки ковида в тотально отвакцинированных странах

10:24 Грандиозное ковидное мошенничество

12:25 Два выбора современного человека – санитарная диктатура или военная диктатура

15:20 Я – писатель!

16:00 Про оспу обезьян: будет ли запрет секса. «Презервативная революция». Цель – унижение и бессмыслица

23:00 Что нас ждет?

27:55 По трагедии с оскоплением пленных

32:00 Зверства, по поводу которых мы не переживаем

34:25 Топливный кризис в Европе: повторение пройденного

39:30 как Советский Союз Запад спасал

40:20 Шнур и Швейцария. Шнур и Пригожин. Обиделся ли Шнур?

45:30 Правила общения на канале. Платное или бесплатное?

47:50 Как Россия уже денацифировала… Польшу

54:55 Поляки, создавшие якутский язык и якутскую письменность

1:02:35 Регионализм в современном мире: кому и зачем он нужен. «Чтобы в мире без германий и франций…» Что такое ЕС на самом деле

1:11:30 Какое эмбарго угрожает России

1:12:40 кто такие немцы и кто такой Беглейта из телеграма. Про Баварию и Германию

1:14:00 Про ковид и обезьянью оспу – кто кого сборет. Влияет ли вакцинация на спермогенез?

1:17:10 Личный опыт: помогают ли вакцины от ковида. Тесть, теща и жена

1:19:40 Нумерология. Психологи и математика

1:22:20 Почему Путин ничем не управляет. Как принималось решение о захвате Крыма

1:26:00 Армия ненавидела Сердюкова и обожает Шойгу

1:28:00 Смысл захвата Донбасса

1:31:20 О Егоре Просвирнине. Корни его наркомании

1:32:00 О множестве «немецких языков»

1:35:30 Мое отношение к Ремарку. «Армия – дружное мужское братство над очком».

1:38:00 Какие украинцы управляли Россией

1:40:20 Национальные меньшинства, которых учат воевать со славянами на Донбассе

1:45:50 Реальный смысл ношения масок. Логика – не для рабов

1:52:20 Что есть положительного в российской жизни

1:53:20 Политика в отношении Украины – более чем последовательная

1:55:20 Что можно было предложить за Крым

1:58:10 Тупое упрямство: почему Путин не поздравил Зеленского?

2:00:05 Про обстрел Еленовки

2:01:30 Мовчан: приведет ли поражение РФ к ужесточению режима

2:04:00 Гражданская будущего: стрелковцы против либералов

2:09:20 «Создание национальных батальонов – мина под Россию»

2:16:30 Тот, кто не ищет логику: за что все начальники всегда любили Собянина

2:22:30 Есть ли будущее у сторонников Навального

2:25:15 Мое отношение к французской защите – «проклятый дебют» (шахматы)

2:27:00 О фейках и зверствах: почему я склонен верить

2:29:00 все договоры России с Украиной приняты Путиным и «Единой Россией»

2:32:10 О Кадырове и Чечне

2:33:50 Можно ли повысить болевой порог и чем ради этого придется рискнуть

2:41:15 О Теймуре Раджабове (шахматы)

2:46:10 Что будет с русскими после войны

2:48:30 Еще о болевом пороге

2:50:25 О писателе Юрии Полякове: символ Перестройки и лучший порнограф постсовка

2:54:00 «Кадровый комсомолец – патентованная гнида»

3:11:20 О ситуации с Тайванем. Очередная «странная война»?

3:16:30 Почему у Полякова не получился «Манифест поколения». Отсутствие высоких идей.

3:22:00 Режиму не нужна интеллигенция. Дм. Быков – иноагент

3:24:00 Убийцы перестали стесняться самих себя

3:25:20 Почему нельзя «просто жить»

3:30:00 Где деньги?!

КОНЕЦ