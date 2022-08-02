 

Der Spiegel – на фоне растущей ядерной угрозы США призвали Россию к переговорам о замене СНВ-III

02.08.2022, 0:05, Разное
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Президент США Джо Байден призвал Россию к возобновлению переговоров о замене договора СНВ-III, пишет Der Spiegel. По его словам, американская сторона готова к обсуждению этого вопроса. С таким заявлением он выступил в связи с началом в Нью-Йорке Десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин обратился к его участникам с предостережением, что в атомной войне победителей быть не может.


AP

Боевые действия на Украине пробудили у людей страхи перед возможным прямым военным столкновением РФ и США с использованием ядерного оружия, пишет Der Spiegel. В связи с этим глава Белого дома Джо Байден призвал Москву возобновить переговоры о замене действующего до 2026 года договора СНВ-III: «Россия должна показать, что она готова возобновить работу по контролю за распространением ядерного оружия».

По его словам, американское правительство готово к обсуждению этого вопроса. Такой шаг вызвал у Москвы удивление. «Это реальное заявление или веб-сайт Белого дома взломали?» — отреагировало в саркастической форме российское министерство иностранных дел.

Байден заговорил о замене СНВ-III в связи с началом в Нью-Йорке Десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. На открытии мероприятия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир столкнулся с такой ядерной угрозой, которой не существовало с периода кульминации холодной войны.

Есть опасность, что человечество забудет уроки Хиросимы и Нагасаки, подчеркнул он: «Мир находится всего лишь в одном недоразумении или просчёте от ядерного уничтожения». До сих пор людям везло, но «удача — это не стратегия», объяснил Гутерреш: «И она не защищает от того, что геополитическая напряжённость может перерасти в ядерный конфликт». Его позицию разделяет и глава Кремля Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и её вообще нельзя начинать.



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