 

Rzeczpospolita – Польша не станет подчиняться Шольцу ради централизации Европы

02.08.2022, 0:05, Разное
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В Польше возмущены заявлениями канцлера Германии, который призвал принимать ключевые решения в ЕС большинством голосов, а не единогласно, пишет аналитик Марек Цихоцкий. В Rzeczpospolita он обвинил Берлин в национальном эгоизме и призвал больше полагаться на США.


AP

Последние заявления канцлера Германии вызвали в Польше вполне понятное возмущение, ведь Олаф Шольц говорил о необходимости преодоления национального эгоизма в Европе путём  принятия решений по ключевым для ЕС вопросам безопасности большинством голосов, а не единогласно, пишет польский аналитик Марек Цихоцкий в издании Rzeczpospolita. «По сути речь идёт о политической централизации ЕС. Эту идею сложно защитить, не говоря уже о том, что её провозглашает лидер государства, которое в течение двух десятилетий руководствовалось в энергетической политике и политике безопасности практически только собственным национальным эгоизмом», — объясняет он. Одновременно эксперт предлагает выйти за рамки эмоций, вызванных немецкой политикой, и задуматься о дилемме бессилия, которая кроется за предложениями Берлина.

«Российская спецоперация на Украине и столкновение сил в Восточной Европе, а также война в Сирии — это, к сожалению, скорее всего, лишь первые вооружённые конфликты такого типа, которые напрямую затронут Европу если не в военном плане, то в экономическом, социальном и политическом. Наступают времена больших, резких перемен в мире, к которым Европа совершенно не готова», — подчёркивает он. 

В статье он рассказывает, что лозунг централизации: «Больше Европы!» — всегда был стандартным ответом на кризисную ситуацию со стороны Брюсселя, Парижа или Берлина. По его мнению, на практике это означало подчинение немецким и французским лидерам. Однако сегодняшняя ситуация совершенно иная, а наступающие в мире изменения требуют реорганизации прежнего функционирования Европы, а значит, преодоления в первую очередь национального эгоизма как раз Парижа и Берлина. «Именно поэтому заявление Шольца звучало так нелепо», — констатирует Цихоцкий. «Чтобы приспособиться к реальности, которую нам готовят резкие перемены в мире, надо создать в ЕС новый баланс», — добавляет он. По его словам, новый баланс должен опираться на те страны-члены, которые хотят создать систему европейской безопасности: они не боятся задействовать собственные ресурсы, но прежде всего их правительства и общества готовы защищать эту систему до конца, если появится угроза извне. Это ключевой момент.

«Если Европа намерена пережить предстоящие трудные времена, она должна действовать в логике регионального альянса — иначе она будет разрушена последствиями происходящих в мире изменений. К сожалению, такую реконструкцию ЕС нельзя решить с помощью декрета», — разъясняет Цихоцкий. «Её возможно достигнуть исключительно путём упорной политической практики со стороны государств. Стратегический союз с Америкой — это также условие её успеха», — резюмирует польский аналитик в издании Rzeczpospolita.



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