Мнение: Почему надо переехать в Россию, мифы об обрушении экономики и новые призывы запустить СП-2





1. Западные и прозападные СМИ на днях возмутились рекламным роликом, призывающим к переезду в Россию. Текст ролика в переводе с английского языка на русский гласит (ссылка):



«Это Россия. Вкусная кухня. Красивые женщины. Дешёвый газ. Богатая история. Известная на весь мир литература. Уникальная архитектура. Плодородная земля. Дешёвые электричество и вода. Балет. Дешёвое такси и сервисы доставки. Традиционные ценности. Христианство. Никакой культуры отмены. Гостеприимство. Водка. Экономика, способная выстоять под тысячами санкций. Пора переезжать в Россию. Не откладывайте. Зима близко».





Пособники США, ссылаясь на неких пользователей забаненного в России Твиттера, пишут, что это «кринж» (ссылка 1, ссылка 2). В переводе с английского это означает «содрогание в отвращении» или, если речь идёт о современном сленге, «чувство неловкости из-за неуместности чего-либо».



То есть, у западных журналистов, части пользователей Твиттера и прозападных оппозиционеров Россия, показанная в ролике, вызывает чувство отвращения и неловкости. Впрочем, в этом нет ничего нового — мы для них как индейцы, если помните, кого на Западе называли «хорошим индейцем».



Примечательно, что в той же британской заметке об этом ролике авторы даже не удосужились хоть как-то опровергнуть его содержание. По сути, приведённые ими аргументы сводятся к тому, что это «сатира», «кринж» и «русская пропаганда».



Однако подобного рода рекламные ролики постоянно снимаются про самые разные страны мира, от богатых до бедных, и там эти страны неизменно хвалят. Так что плохого в подобном видео о России?



Перечисленные там преимущества России полностью соответствуют действительности. Похоже, именно бессилие опровергнуть эти факты и вызвало столь бурную реакцию в Твиттере.

2. Блогер genby разбирает мифы о якобы катастрофическом обрушении экономики России. Цитирую фрагмент разворот экспорта газа на Восток и возможное снижение нефтегазовых доходов (ссылка):

Да, действительно, трубопроводный газ так просто не переправишь на восток. Из 200 млрд кубов российского экспорта, 140 млрд кубов газа идёт в Европу, они действительно могут остаться в земле.

Но «Турецкий поток» будет работать в любом случае, «Голубой поток» будет работать в любом случае, а это 50 млрд кубов. СПН будет работать в любом случае, это 30 млрд кубов. «Сила Сибири» будет работать в любом случае, это 20 млрд кубов в этом году. То есть 100 млрд из 200 млрд экспорта Россия всё равно продаст. И эти 100 млрд будут стоить в 10 раз дороже, чем 2 года назад.

Наконец, с остальными потоками в ЕС нет полной ясности, насколько Европа хочет сделать себе больно. Во всяком случае, из 140 млрд в этом году 50 уже поставлены. То есть 150 млрд кубов газа в этом году мы продадим в любом случае.

Что касается следующего года, то там будет в самом худшем случае 110-120 млрд кубов продажи. Но и цены будут не 200 долларов, как десятилетие до этого. А раз в 5 и более выше. Да, часть газа останется в земле, но он же не пропадёт.

Выручка экспортёров газа в мае 2022 г. в пересчёте на доллары по среднему курсу ЦБ (в мае – 64,78 руб./$, в июне – 57,27 руб./$) составила $16,2 млрд, в июне – $11,1 млрд. В мае и июне прошлого года Россия экспортировала по 15,7 млрд куб. м газа общей стоимостью $3,1 млрд и $3,6 млрд. Из этих данных следует, что, несмотря на снижение поставок в физическом выражении год к году, Россия нарастила выручку от экспорта газа в мае в 5 раз, а в июне – в 3 раза. А с 2020-м годом вообще лучше не сравнивать.

И действительно, у нас уже действуют несколько крупных газопроводов не только в Китай, но и в Турцию, которая вообще-то тоже Восток. Вдобавок, мы поставляем значительные объёмы сжиженного природного газа (СПГ) газовозами.

На строительство новых крупных газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке, в Китай, потребуется примерно 5 лет, они уже проектируются. Срок не такой уж и большой. Европейцы любезно нам это время предоставляют, поскольку никак не могут отказаться от закупок нашего газа как минимум несколько лет, а то и до конца этого десятилетия (если только они не решат обрушить свою экономику досрочно или провести зиму без отопления).

3. В Германии снова заявили, что хотят запустить «Северный поток – 2», и что этот экономический вопрос следует отвязать от политики (ссылка):

В случае необходимости и нехватки газа можно использовать трубопровод «Северный поток-2». С таким предложением в беседе с ТАСС выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст.

«Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи “Северного потока-2”, то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — допустил такую возможность депутат.

По мнению Эрнста, вопрос обеспечения газом в данном случае должен быть вынесен за скобки украинского конфликта. Он указал, что нужно использовать все методы для обеспечения газоснабжения. Именно на этом должно сконцентрироваться немецкое правительство.

Наконец, политик допустил, что отсутствие газа может оказаться «социальной взрывчаткой» в Германии.

Как мы ранее обсуждали, на полную мощность СП-2 поставлять газ в Германию в любом случае не будет: его наземная инфраструктура уже задействована для газификации России. Но какие-то остатки немцы пока ещё могут получить.