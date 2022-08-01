Бизнесмен Роман Абрамович может возглавить московский “Спартак” вместо Леонида Федуна

Такое мнение высказал Борис Игнатьев, бывший российский футбольный тренер.

На смену Федуну, я считаю, может прийти человек, более сведущий в футболе, организации хозяйства, финансовых возможностях. Гипотетически – Абрамович. Игнатьев в интервью “Газете.ру” говорил о Романе Аркадьевиче.

Он принял нас в “Челси”, дал возможность поучиться, пригласить много людей, подумать о будущем”. По информации RT, президент “Спартака” Леонид Федун покидает свой пост после 18 лет работы. Журналисты утверждают, что его заменит Ашот Хачатурянц, бывший президент российской Премьер-лиги. Ранее Абрамович был вынужден продать футбольный клуб “Челси” из-за санкций Великобритании.