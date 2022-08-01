 

Ежегодный международный “слет” мотоциклистов пройдет на Полярном Урале

01.08.2022, 23:45, Разное
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По сообщению пресс-службы Ямало-Ненецкого автономного округа, международный слет автопутешественников “Мотополярник” на Полярном Урале будет проводиться ежегодно”.
В 2022 году слет впервые собрал 50 участников, представляющих не только Россию, но и другие страны. С 2008 года проводится “Знакомство с Ямалом”.

Однако на Полярном Урале мероприятие проводится впервые. Участников ждет ночь в кругу друзей и возможность попробовать северную кухню, а также познакомиться с прекрасной природой Ямала. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал мероприятие. Согласно пресс-релизу, директор Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин отметил, что благодаря его поддержке мероприятие станет ежегодным. Павел Хромов (директор регионального агентства по развитию туризма) сказал, что мероприятие будет продолжаться в том же формате, расширять спектр событий и привлекать больше населенных пунктов. В Салехарде первый слет “Мотополярник” состоялся в 2008 году. Впервые ралли прошло в 2022 году на Полярном Урале, самой северной части Уральских гор. Он расположен на территории Республики Коми, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.



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