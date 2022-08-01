 

Череповцу выделено дополнительно 300 000 000 рублей на приобретение экологически чистых трамваев

01.08.2022, 23:45, Разное
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Власти Вологодской области, руководители череповецких предприятий и крупнейшие предприятия Череповца своевременно обновили план по сокращению выбросов. К 2024 году они сократят выбросы на 20%.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал в понедельник, что результатом этих усилий стало выделение городу из федерального бюджета 300 миллионов рублей на приобретение экологически чистых трамваев. Череповец к 2024 году выполнит 56 мероприятий по сокращению выбросов на своих предприятиях и восемь мероприятий по сокращению выбросов на своей транспортной инфраструктуре. Это делается в сотрудничестве с правительством области и городом. На заседании регионального правительства Кувшинников заявил, что Череповцу будет выделено дополнительно 300 миллионов рублей на закупку новых трамваев, если план будет подготовлен и согласован. В ближайшие два года глава Вологодской области закупит 16 трамваев. Восемь в этом году и восемь в следующем, сказал он.

В 2021 году было закуплено двенадцать трамваев. Все они прибыли в Череповец в сентябре прошлого года и затем были выпущены на дороги. Проект по сокращению выбросов был реализован в двенадцати российских городах. В результате реализации плана выбросы сократятся на 20 процентов по сравнению с 2017 годом. План Минприроды утвержден, сомнений в его достижении нет”, – подчеркнул Кувшинников.Как пишет пресс-служба губернатора, в этом году сразу на 20 машин обновится автопарк города Вологды. В качестве инфраструктурного кредита в областную столицу будут направлены сопоставимые средства в размере 300 миллионов рублей. Соответствующее решение одобрил специальный комитет под председательством Марата Хуснуллина, заместителя председателя Правительства РФ. Закупка 18 автобусов уже завершена, и на этой неделе они будут доставлены в областной центр. К концу августа они выйдут на дороги. В сентябре будут закуплены еще два автобуса.



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